D’Ambrosio: “Inter la mia priorità. Non conta il nome sulla schiena, conta la squadra” (Di domenica 2 gennaio 2022) Danilo D’Ambrosio e il suo rapporto con l’Inter È un Danilo D’Ambrosio senza veli quello che si racconta alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati a partire del suo rinnovo di contratto in estate, al rapporto che si è creato negli spogliatoi passando per Lukaku dopo la recente Intervista agli obbiettivi per la stagione in corso. Queste le sue parole. D’Ambrosio, passano proprietà, dirigenti e giocatori, ma lei è sempre lì: come fa?Attaccamento alla maglia: o ce l’hai di tuo o ti viene giocando. E poi posso dire di essere sempre stato un professionista serio Internazionalecinema fonte foto www.Inter.it Cagliari Inter D’Ambrosio Skriniar De Vrij Lukaku Young gruppo Che cosa si ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Daniloe il suo rapporto con l’È un Danilosenza veli quello che si racalla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati a partire del suo rinnovo di contratto in estate, al rapporto che si è creato negli spogliatoi passando per Lukaku dopo la recentevista agli obbiettivi per la stagione in corso. Queste le sue parole., passano proprietà, dirigenti e giocatori, ma lei è sempre lì: come fa?Attaccamento alla maglia: o ce l’hai di tuo o ti viene giocando. E poi posso dire di essere sempre stato un professionista serionazionalecinema fonte foto www..it CagliariSkriniar De Vrij Lukaku Young gruppo Che cosa si ...

