Covid in Toscana: 6.367 nuovi casi (ma meno tamponi processati). Tasso positivi 28,28% (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 6.367 i nuovi casi di Covid in Toscana, oggi 2 ngennaio 2022, su 22.513 test di cui 17.957 tamponi molecolari e 4.556 test rapidi. In effetti ieri, primo gennaio, sono stati processati quasi la metà di tamponi dei giorni precedenti. Il Tasso dei nuovi positivi è 28,28% (52,6% sulle prime diagnosi). 706 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 6.367 idiin, oggi 2 ngennaio 2022, su 22.513 test di cui 17.957molecolari e 4.556 test rapidi. In effetti ieri, primo gennaio, sono statiquasi la metà didei giorni precedenti. Ildeiè 28,28% (52,6% sulle prime diagnosi). 706provengono dai test rapidi antigenici L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - FirenzePost : Covid in Toscana: 6.367 nuovi casi (ma meno tamponi processati). Tasso positivi 28,28% - telodogratis : Covid oggi Toscana, 6.367 contagi: bollettino 2 gennaio - al61101990 : Covid Toscana oggi, bollettino 2 gennaio: 6367 nuovi casi, crollo dei tamponi -