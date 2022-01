Calciomercato Juve | c’è l’offerta per il bomber | Resta in Inghilterra

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - cmdotcom : #Juve, tutto su #Icardi: cifre e dettagli della trattativa. Mauro ha confidato la sua preferenza!… - Gazzetta_it : Mercato Juve, Allegri a caccia di un 9: Icardi davanti a Cavani. E #Morata tifa per il sì - tuttosport : #Juve, #Rangnick sul futuro di #Cavani: “Non lo lascerò andare” ?? - junews24com : Paratici scatenato sul mercato: l'ex Juve prepara un'offerta da 50 milioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Così il dirigente bianconero vuole convincere Leonardo Tuttosport fa il punto sul possibile passaggio di Mauro Icardi allagià nella finestra diinvernale. I bianconeri puntano ...Edinson Cavani resterà al Manchester United : ne è sicuro Ralf Rangnick , che ha frenato la voglia dell'attaccante uruguiano di chiudere la sua esperienza in maglia dei Red Devils , escludendo la ...Nella costante ricerca di un attaccante da inserire in rosa, la Juve deve fare i conti con la concorrenza di un ricco club d’Oltremanica Domani 3 gennaio prende ufficialmente il via il mercato di ...La Finale della Supercoppa Italiana di calcio si giocherà regolarmente il prossimo 12 gennaio allo Stadio San Siro di Milano. Il Consiglio della Lega di Serie A ha infatti deciso di non conccedere all ...