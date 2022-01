ATP Cup 2022, Italia non più padrona del proprio destino. E anche battere la Russia potrebbe non bastare (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis, torneo che si terrà a Sydney fino a domenica 9 gennaio, non è iniziato al meglio per l’Italia, sconfitta in rimonta per 1-2 dall’Australia, portata al successo da Alex de Minaur e dal doppio. Ora gli azzurri sono spalle al muro e non possono più sbagliare. L’Italia tra due giorni tornerà in campo contro la Francia, battuta oggi per 1-2 dalla Russia: per restare in corsa nella manifestazione sarà obbligatoria una vittoria, meglio se per 3-0. L’ultima sfida del raggruppamento, poi, opporrà gli azzurri alla Russia: si tratta di un confronto potenzialmente decisivo, ma che potrebbe anche essere inutile. Dalla fase a gironi soltanto la prima classificata di ciascuno dei quattro raggruppamenti va in semifinale: ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Girone B dell’ATP Cupdi tennis, torneo che si terrà a Sydney fino a domenica 9 gennaio, non è iniziato al meglio per l’, sconfitta in rimonta per 1-2 dall’Australia, portata al successo da Alex de Minaur e dal doppio. Ora gli azzurri sono spalle al muro e non possono più sbagliare. L’tra due giorni tornerà in campo contro la Francia, battuta oggi per 1-2 dalla: per restare in corsa nella manifestazione sarà obbligatoria una vittoria, meglio se per 3-0. L’ultima sfida del raggruppamento, poi, opporrà gli azzurri alla: si tratta di un confronto potenzialmente decisivo, ma cheessere inutile. Dalla fase a gironi soltanto la prima classificata di ciascuno dei quattro raggruppamenti va in semifinale: ...

Advertising

Gazzetta_it : Atp Cup, Sinner a tutta velocità: Italia-Australia 1-0 #tennis - Gazzetta_it : Un inviato speciale all'ATP Cup, dove l'Italia affronta l'Australia: il backstage degli azzurri raccontato da… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP CUP, ITALIA-AUSTRALIA 1-0 Sinner batte Purcell in due set (6-1, 6-3) #SkySport #SkyTennis… - OA_Sport : #ATPCUP Una sconfitta pesante per l'Italia contro l'Australia: la qualificazione non è più solo nelle mani degli az… - zazoomblog : Debutto amaro in Atp Cup per lItalia lAustralia vince 2-1 - #Debutto #amaro #lItalia #lAustralia -