Assegno unico familiare figli 2022: Isee, a chi spetta, importo (Di domenica 2 gennaio 2022) Assegno unico universale 2022 per le famiglie con figli. Da ieri, 1 gennaio 2022, è possibile fare domanda all'Inps per il beneficio economico mensile destinato ai nuclei familiari secondo condizione economica sulla base dell'Isee. Ma a chi spetta? Qual è l'importo e come fare domanda? Ecco tutte le informazioni necessarie. Come ricorda l'Inps, l'Assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. L'Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È, inoltre, riconosciuto a ...

