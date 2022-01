Venti baracche distrutte da un incendio nella notte a San Ferdinando

Advertising

Un incendio ha distrutto una ventina di baracche stanotte nel campo di San Ferdinando. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del presidio che hanno evitato danni alle persone. In fiamme una area di circa 350 metri quadrati, dove si trovavano le strutture. San Ferdinando (Reggio Calabria) – Notte di paura nel campo di San Ferdinando. Per cause in corso di accertamento sono state distrutte dalle fiamme circa venti baracche. Le strutture, realizzate con materiali precari, hanno alimentato rapidamente le fiamme.