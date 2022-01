Top Ten delle Parolacce 2021, vince l’associazione ‘Basta Merda In Mare’ (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ il rispetto dell’ambiente espresso in maniera un po’ ‘cool’ a conquistare il primo posto della tradizionale Top Ten delle Parolacce stilata pubblicata come sempre nei primi giorni dell’anno nuovo. A vincere l’edizione del 2021 è infatti l’associazione ecologista “Basta Merda In Mare” che ha fatto della soluzione del problema degli scarichi fognari in mare il suo credo. l’associazione, che è stata insignita del ‘Sigismondo d’Oro’- massima onorificenza di Rimini -, ha conquistato con il suo nome provocatorio il punto più alto del podio della classifica delle 10 ingiurie più emblematiche del 2021. Redatta come ogni anno dal linguista Vito Tartamella, la classifica delle Parolacce che l’AdnKronos è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ il rispetto dell’ambiente espresso in maniera un po’ ‘cool’ a conquistare il primo posto della tradizionale Top Tenstilata pubblicata come sempre nei primi giorni dell’anno nuovo. Are l’edizione delè infattiecologista “BastaIn Mare” che ha fatto della soluzione del problema degli scarichi fognari in mare il suo credo., che è stata insignita del ‘Sigismondo d’Oro’- massima onorificenza di Rimini -, ha conquistato con il suo nome provocatorio il punto più alto del podio della classifica10 ingiurie più emblematiche del. Redatta come ogni anno dal linguista Vito Tartamella, la classificache l’AdnKronos è ...

