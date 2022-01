Sommariva del Bosco in festa: Anita Vetrò è la prima nata del 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) Benvenuta ad Anita Vetrò, venuta alla luce alle 07:09 di oggi venerdì 1° gennaio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, nel Cuneese, è la prima bimba nata del 2022. Anita pesa 3230 grammi ed è figlia di una coppia di Sommariva del Bosco: Irene Marocco e Antonio Vetrò. Tutto il paese è in festa! Nota di redazione: la foto è di repertorio. Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 gennaio 2022) Benvenuta ad, venuta alla luce alle 07:09 di oggi venerdì 1° gennaio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, nel Cuneese, è labimbadelpesa 3230 grammi ed è figlia di una coppia didel: Irene Marocco e Antonio. Tutto il paese è in! Nota di redazione: la foto è di repertorio.

