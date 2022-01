Papa | basta violenza su donne | nel mondo troppi fili spinati

Advertising

SkyTG24 : Papa Francesco: 'Basta violenza sulle donne, è oltraggiare Dio' - fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - Corriere : L’omelia di Natale di Papa Francesco: «Basta morti sul lavoro, impegniamoci» - Italia_Notizie : Papa Francesco: “Basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio”. L’omelia di Bergoglio a San Pietro - GaetanoVallini : RT @SkyTG24: Papa Francesco: 'Basta violenza sulle donne, è oltraggiare Dio' -

Ultime Notizie dalla rete : Papa basta

Quanta violenza c'è nei confronti delle donne!! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità, non da un angelo, no direttamente: da una donna". Lo ha detto il...'Quanta violenza c'è nei confronti delle donne!! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità' ha detto il Pontefice durante la messa della Solennità di Maria Santissima Madre di DioCittà del Vaticano – Il primo giorno dell'anno del 2022 Papa Francesco lo dedica alle donne, all'amore che sanno trasmettere, alla capacità di gestire le ...Il Santo Padre: "Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere" ...