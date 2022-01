Napoli, Tuanzebe in arrivo: ai dettagli la trattativa con lo United (Di sabato 1 gennaio 2022) Napoli - È in arrivo il primo colpo di mercato del 2022 per il Napoli di Luciano Spalletti, pronto ad accogliere Axel Tuanzebe . In via di definizione infatti l'ingaggio del 24enne difensore inglese ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 gennaio 2022)- È inil primo colpo di mercato del 2022 per ildi Luciano Spalletti, pronto ad accogliere Axel. In via di definizione infatti l'ingaggio del 24enne difensore inglese ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - canelo____ : @ManUtd Give Napoli bumguire not tuanzebe - guadaraffa : Il nuovo difensore del #Napoli, Axel #Tuanzebe, proveniente dalla Premier League. Il cui nome sembra quello di un… -