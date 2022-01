La prima cittadina di Rottofreno: 'Non declinate il mio ruolo, sindaca mi sembra dispregiativo' (Di sabato 1 gennaio 2022) Paola Galvani sindaco di Rottofreno La sindaca di Rottofreno (in provincia di Piacenza) Paola Galvani dovrà essere chiamata 'sindaco' . Lo ha stabilito, dopo un lungo dibattito e una votazione, il ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Paola Galvani sindaco diLadi(in provincia di Piacenza) Paola Galvani dovrà essere chiamata 'sindaco' . Lo ha stabilito, dopo un lungo dibattito e una votazione, il ...

