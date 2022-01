In che modo il principe Andrea rischia di rovinare il 2022 della regina Elisabetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Negli ultimi giorni il tribunale di New York ha dichiarato Ghislaine Maxwell colpevole. Secondo le indiscrezioni, però, la condanna della donna fa temere molti uomini potenti, che in passato hanno mantenuto i legami con lei e con il famigerato Jeffrey Epstein. Tra questi anche il principe Andrea, i cui legali si sono subito riuniti per un consulto urgente. Il suo coinvolgimento, dunque, potrebbe rischiare di mettere in pericolo anche il 2022 della regina Elisabetta, che, al contrario, vorrebbe dedicare i suoi sforzi al Giubileo di Platino. Il maggiordomo della Maxwell lancia l’appello al principe Andrea Un maggiordomo, che con la sua testimonianza ha aiutato a condannare Ghislaine Maxwell, ha rivolto ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 gennaio 2022) Negli ultimi giorni il tribunale di New York ha dichiarato Ghislaine Maxwell colpevole. Secondo le indiscrezioni, però, la condannadonna fa temere molti uomini potenti, che in passato hanno mantenuto i legami con lei e con il famigerato Jeffrey Epstein. Tra questi anche il, i cui legali si sono subito riuniti per un consulto urgente. Il suo coinvolgimento, dunque, potrebbere di mettere in pericolo anche il, che, al contrario, vorrebbe dedicare i suoi sforzi al Giubileo di Platino. Il maggiordomoMaxwell lancia l’appello alUn maggiordomo, che con la sua testimonianza ha aiutato a condannare Ghislaine Maxwell, ha rivolto ...

AurelianoStingi : Leggere queste notizie è il modo peggiore per rendersi conto che il vaccino nei bambini serve. Vacciniamoli - Atalanta_BC : Benvenuto 2022! ?? Che il nuovo anno possa davvero portare a tutti tanta serenità e salute… Buon 2022 a tutti, in sp… - veneziaunica : La musica del #CapodannoFenice quest’anno celebra i 1600 anni di Venezia, Il lungo anno di eventi e celebrazioni… - swarleyscoffee : RT @FreDard21: Anche se odio capodanno vi lascio questa frase per ricominciare e vi chiedo di ricordare che non c'è mai un modo giusto di v… - FreDard21 : Anche se odio capodanno vi lascio questa frase per ricominciare e vi chiedo di ricordare che non c'è mai un modo gi… -