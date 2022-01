Dakar 2022, risultati prologo moto: Daniel Sanders domina, Quintanilla e Branch si accodano. Danilo Petrucci 23° (Di sabato 1 gennaio 2022) Daniel Sanders ha vinto il prologo della Dakar 2022, il rally raid più prestigioso, importante e massacrante al mondo. L’australiano si è imposto tra le moto, domando abilmente i 19 km di speciale (57% su sabbia, 33% su dune, 10% su terra) tra Jeddah e Ha’il e tagliando il traguardo col tempo di 55’30”. L’alfiere del GasGas Team ha brillato tra nel deserto in Arabia Saudita, giganteggiando in questa prova contro il tempo andata in scena tra la costa che affaccia sul Mar Rosso e il nord montuoso del Paese. Il 27enne, già quarto lo scorso anno al suo esordio nella competizione, si è imposto con 1? di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Honda). Si tratta di un risultato di rilievo vista l’elevata esperienza del suo avversario: il 34enne sudamericano è stato secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022)ha vinto ildella, il rally raid più prestigioso, importante e massacrante al mondo. L’australiano si è imposto tra le, domando abilmente i 19 km di speciale (57% su sabbia, 33% su dune, 10% su terra) tra Jeddah e Ha’il e tagliando il traguardo col tempo di 55’30”. L’alfiere del GasGas Team ha brillato tra nel deserto in Arabia Saudita, giganteggiando in questa prova contro il tempo andata in scena tra la costa che affaccia sul Mar Rosso e il nord montuoso del Paese. Il 27enne, già quarto lo scorso anno al suo esordio nella competizione, si è imposto con 1? di vantaggio sul cileno Pablo(Honda). Si tratta di un risultato di rilievo vista l’elevata esperienza del suo avversario: il 34enne sudamericano è stato secondo ...

