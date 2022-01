Bologna, Hickey è positivo al Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) Con una nota apparsa sui suoi canali social, il Bologna ha annunciato la positività al Covid del calciatore Aaron Hickey. Ecco la nota del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare.” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Con una nota apparsa sui suoi canali social, ilha annunciato la positività aldel calciatore Aaron. Ecco la nota del club rossoblù: “IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al-19 del calciatore Aaron. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare.” SportFace.

Bologna - Inter, UFFICIALE: positivo al Covid - 19 - Salta il match ... oggi tocca al Bologna: 'In seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid - 19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e ...

Sabatini: 'Mi piacerebbe ripartire da Torino o Napoli. Su Dybala...' 'Il prossimo Golden Boy? Occhio a Hickey del Bologna. E non lo dico per prendermi dei meriti: Bigon e Zunino lo presero prima che arrivassi io' . SUGLI ALLENATORI EMERGENTI - 'Tra gli allenatori ...

