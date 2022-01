A Napoli non solo i botti, per Capodanno c’è chi spara con le pistole dai balconi per festeggiare – Il video (Di sabato 1 gennaio 2022) Non solo petardi e acrobazie pirotecniche: ieri, 31 dicembre, a Napoli alcuni hanno salutato il vecchio anno filmandosi mentre sparano con le pistole, da balconi e finestre, addirittura in strade affollate, in stile Gomorra. A raccontarlo è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Europa Verde, che ha raccolto tutte le segnalazioni in un filmato poi pubblicato sul suo account Facebook. «Sono stati postati centinaia di video. È da appurare se con armi vere o giocattolo, ma il solo gesto è aberrante. Per quello che rappresenta: un inno alla violenza, la celebrazione del crimine», ha detto. E ha poi aggiunto: «Come quando si compie un atto eroico – prosegue – questi video trionfano sui social mettendo in evidenza un concentrato ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Nonpetardi e acrobazie pirotecniche: ieri, 31 dicembre, aalcuni hanno salutato il vecchio anno filmandosi mentreno con le, dae finestre, addirittura in strade affollate, in stile Gomorra. A raccontarlo è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Europa Verde, che ha raccolto tutte le segnalazioni in un filmato poi pubblicato sul suo account Facebook. «Sono stati postati centinaia di. È da appurare se con armi vere o giocattolo, ma ilgesto è aberrante. Per quello che rappresenta: un inno alla violenza, la celebrazione del crimine», ha detto. E ha poi aggiunto: «Come quando si compie un atto eroico – prosegue – questitrionfano sui social mettendo in evidenza un concentrato ...

