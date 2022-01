2022, Pausini: “Sorridere ci salverà, siamo noi a cambiare la nostra vita in meglio” (Di sabato 1 gennaio 2022) MILANO – “Sorridere ci salverà e sforzarsi a credere che siamo noi a cambiare la nostra vita in meglio, anche se fuori tutto ci sembra difficile, farà di questo nuovo anno un anno migliore! Forza! Facciamoci questo regalo per il 2022. Buon anno con tutta la mia forza e tutta la mia energia”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Laura Pausini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) MILANO – “cie sforzarsi a credere chenoi alain, anche se fuori tutto ci sembra difficile, farà di questo nuovo anno un anno migliore! Forza! Facciamoci questo regalo per il. Buon anno con tutta la mia forza e tutta la mia energia”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Laura. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : 2022, Pausini: 'Sorridere ci salverà, siamo noi a cambiare la nostra vita in meglio' - zazoomblog : Gli auguri di Buon Anno degli artisti: Zucchero Pausini Amoroso Fedez e tanti altri - #auguri #degli #artisti:… - iamcarmine_ : E il 2022 di Pausini come si apre? Sono le 11:25 e ancora non sappiamo di che morte morire in questo anno che potre… - amatipercomesei : LAURA PAUSINI PAUSINI LAURA È IL 2022 PUOI DIRCI QUALCOSAAAAAAAAAAAA - amatipercomesei : Io non posso crederci che il primo palo del 2022 mi è stato dato da Laura Pausini muoio -