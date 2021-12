Tennis, Venus Williams salta gli Australian Open: prima volta senza le due sorelle dal 1997 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è ancora cominciata la preparazione verso l’edizione 2022 dell’Australian Open che già fioccano le rinunce al primo Slam dell’anno. Nella giornata di oggi è arrivato il forfait di peso nel tabellone femminile, un nome che non attrarrà più come un tempo ma che ha lasciato un gran segno negli ultimi anni come quello di Venus Williams. La giocatrice statunitense, che ormai ha superato i 41 anni, aveva avuto a disposizione una wild card per il tabellone principale nonostante la sua classifica oramai la veda oltre la trecentesima posizione mondiale. La sorella di Serena, finalista nel 2003 e nel 2017 in Australia, ha però optato per la rinuncia. Venus ha preferito tornare negli Stati Uniti dopo una vacanza a Parigi, per raggiungere la sorella Serena e la nipote Olympia. In questo modo, per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è ancora cominciata la preparazione verso l’edizione 2022 dell’che già fioccano le rinunce al primo Slam dell’anno. Nella giornata di oggi è arrivato il forfait di peso nel tabellone femminile, un nome che non attrarrà più come un tempo ma che ha lasciato un gran segno negli ultimi anni come quello di. La giocatrice statunitense, che ormai ha superato i 41 anni, aveva avuto a disposizione una wild card per il tabellone principale nonostante la sua classifica oramai la veda oltre la trecentesima posizione mondiale. La sorella di Serena, finalista nel 2003 e nel 2017 in Australia, ha però optato per la rinuncia.ha preferito tornare negli Stati Uniti dopo una vacanza a Parigi, per raggiungere la sorella Serena e la nipote Olympia. In questo modo, per la ...

