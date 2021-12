Running | BoClassic 2021 | vincono Gebresilasie e Seyaum | Battocletti terza

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Si è conclusa l’edizionedella, tradizionale appuntamento dinella giornata di San Silvestro nella città di Bolzano. A vincere nei dieci chilometri della gara maschile è Worku Tadesecon il tempo di 28:18, precedendo il connazionale Tamirat Tola (28:26) e il britannico Thomas Mortimer (29:23). Quarto l’azzurro Dario De Caro, che ha chiuso la propria prova in 29:27. La gara femminile è stata vinta da Dawit, che ha completato i cinque chilometri in 15:22, che vale anche il nuovo record della gara. Seconda la keniota Norah Jeruto (15:26) mentre a chiudere il podio è stata l’azzurra Nadia(15:55). SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Running, #BoClassic 2021: vincono Gebresilasie e Seyaum, terza #Battocletti, quarto #DeCaro - sportface2016 : #Running Oggi la #BOClassic 2021, ecco come seguire l'evento in diretta tv e streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Running BoClassic

SPORTFACE.IT

Tutto pronto a Bolzano per la2021, tradizionale appuntamento dinella giornata di San Silvestro. L'anno termina con il botto, grazie ad un evento che vedrà al via nella categoria Elite alcuni nomi di spicco sul ...Secondo quanto raccolto da Sportface.it, nella giornata di venerdì 31 dicembre si terrà anche la, tradizionale corsa podistica tenuta tra le vie di Bolzano. A questa gara non saranno ...Si è conclusa l’edizione 2021 della BoClassic, tradizionale appuntamento di running nella giornata di San Silvestro nella città di Bolzano. A vincere nei dieci chilometri della gara maschile è Worku T ...> Nell’assolato primo pomeriggio di venerdì 31 dicembre 2021, Khalid Jbari e Marina Giotto si sono aggiudicati la vittoria nella gara podistica amatoriale BOclassic Ladurner, che dal 2004 le gare élit ...