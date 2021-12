Petrolio: in calo a New York a 76,23 dollari (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,99% a 76,23 dollari al barile. . 31 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,99% a 76,23al barile. . 31 dicembre 2021

Advertising

fisco24_info : Petrolio: in calo a New York a 76,23 dollari: Quotazioni perdono lo 0,99% - ansa_economia : Petrolio: in calo a New York a 76,39 dollari. Quotazioni perdono lo 0,22% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano tiene con Europa, spread calmo a quota 132. Petrolio solido, gas in calo. Attesa per dati macroeconom… - maola_varalli : RT @MaxPiach: ? Per chi fosse interessato: GPL ??calo del 7,8% dal 1° gen 2022 Gas da Petrolio Liquefatto (GPL) - MaxPiach : ? Per chi fosse interessato: GPL ??calo del 7,8% dal 1° gen 2022 Gas da Petrolio Liquefatto (GPL) -