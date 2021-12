Paolo Calissano è morto a 54 anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è morto a soli 54 anni nel letto del suo appartamento, a Balduina, in provincia di Roma. La morte è dovuta presumibilmente (come riporta Il Corriere) ad un mix di farmaci. Sul comodino sarebbero infatti state trovate due scatole di psicofarmaci ed alcune pillole sarebbero state rinvenute in terra e sparse in cucina. Da mesi era in cura per una forte depressione. “È questa l’ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri che ritengono che Calissano possa aver assunto volontariamente i medicinali ed essersi tolto la vita”. Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza e la casa era in ordine. Finestre sbarrate, porta chiusa con doppia mandata. A dare l’allarme è stata la compagna che – non avendo sue notizie – ha avvisato le forze dell’ordine. L’attore non ha lasciato ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 dicembre 2021)a soli 54nel letto del suo appartamento, a Balduina, in provincia di Roma. La morte è dovuta presumibilmente (come riporta Il Corriere) ad un mix di farmaci. Sul comodino sarebbero infatti state trovate due scatole di psicofarmaci ed alcune pillole sarebbero state rinvenute in terra e sparse in cucina. Da mesi era in cura per una forte depressione. “È questa l’ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri che ritengono chepossa aver assunto volontariamente i medicinali ed essersi tolto la vita”. Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza e la casa era in ordine. Finestre sbarrate, porta chiusa con doppia mandata. A dare l’allarme è stata la compagna che – non avendo sue notizie – ha avvisato le forze dell’ordine. L’attore non ha lasciato ...

