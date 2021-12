Meghan Markle e Kate Middleton | è guerra per i gioielli di Lady D

Leggi su dilei

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Che cos’è che hanno in comune? La passione per i. In particolare, però, per quelli diDiana. Unache va avanti da anni e che è stata spesso silenziosa, ma che non abbiamo potuto fare a meno di notare, perché, del resto, come fa un gioiello prezioso a passare inosservato? E se è vero che la Regina Elisabetta preferisce prestare in modo permanente idella Corona a, ciò non vale per quelli diD., la rivalità per idiDiana Chi ricorda l’anello di fidanzamento di Diana? Un gioiello meraviglioso, che Harry aveva tenuto per sé, ma che ha ceduto al fratello ...