Mattarella: Casellati, 'grazie per autorevolezza ed equilibrio, bene apprezzamento per italiani (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Condivido l'apprezzamento del Presidente Mattarella sul senso di responsabilità dei cittadini che, di fronte ad una emergenza senza precedenti come il Covid, hanno saputo rialzare la testa e ripartire. Ripartire da un punto di vista sanitario con i vaccini e da un punto di vista economico contribuendo con il loro lavoro ad una forte ripresa economica". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, commentando il messaggio di fine anno del Capo dello Stato. "Ringrazio il Presidente Mattarella -ha aggiunto- per l'autorevolezza e l'equilibrio che hanno ispirato il suo operato". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Condivido l'del Presidentesul senso di responsabilità dei cittadini che, di fronte ad una emergenza senza precedenti come il Covid, hanno saputo rialzare la testa e ripartire. Ripartire da un punto di vista sanitario con i vaccini e da un punto di vista economico contribuendo con il loro lavoro ad una forte ripresa economica". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, commentando il messaggio di fine anno del Capo dello Stato. "Ringrazio il Presidente-ha aggiunto- per l'e l'che hanno ispirato il suo operato".

