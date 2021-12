Il governo dovrebbe fornire le Ffp2 ai poveri, non fissare i prezzi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il governo di Mario Draghi sembra intenzionato a calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2, fissando un tetto di 1-1,5 euro. Il controllo dei prezzi non ha mai funzionato, e non funzionerà neanche questa volta. Eppure si tratta di una risposta sbagliata a un problema concreto, che andrebbe affrontato con maggior rispetto della realtà. La questione nasce dall’obbligo di indossare la Ffp2 – in luogo della semplice chirurgica – sui mezzi pubblici, nei teatri, nei cinema, negli stadi e in molti altri luoghi, stabilito dal decreto di Natale. Questo determinerà inevitabilmente un aumento dei consumi di questo tipo di dispositivo (gli economisti direbbero: uno shock dal lato della domanda), finora utilizzato da molti per precauzione ma non in maniera così generalizzata. La ratio del provvedimento sta, ovviamente, nel ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ildi Mario Draghi sembra intenzionato a calmierare il prezzo delle mascherine, fissando un tetto di 1-1,5 euro. Il controllo deinon ha mai funzionato, e non funzionerà neanche questa volta. Eppure si tratta di una risposta sbagliata a un problema concreto, che andrebbe affrontato con maggior rispetto della realtà. La questione nasce dall’obbligo di indossare la– in luogo della semplice chirurgica – sui mezzi pubblici, nei teatri, nei cinema, negli stadi e in molti altri luoghi, stabilito dal decreto di Natale. Questo determinerà inevitabilmente un aumento dei consumi di questo tipo di dispositivo (gli economisti direbbero: uno shock dal lato della domanda), finora utilizzato da molti per precauzione ma non in maniera così generalizzata. La ratio del provvedimento sta, ovviamente, nel ...

