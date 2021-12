Giorgio Gori e gli auguri di fine anno | «Bergamo | le opere fatte e i tanti progetti in programma Per un nuovo anno meno incerto e ancora più protetto dal Covid»

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La svolta del vaccino, la straordinaria ripresa di, l’incertezza di queste ultime settimane, gli impegni che aspettanonei prossimi mesi. In questo messaggio, a cavallo tra 2021 e 2022, il sindaco diha condensato riflessioni e speranze che ha condiviso con i suoi concittadini attraverso i Social. «Con glipiù affettuosi per il» ha scritto

Advertising

giorgio_gori : La svolta del vaccino, la straordinaria ripresa di #Bergamo, l’incertezza delle ultime settimane, gli impegni che c… - giorgio_gori : Poco fa ho deciso la cancellazione del concerto di Capodanno a #Bergamo. Abbiamo anche deciso di estendere a tutta… - Isabell94972690 : @giorgio_gori Era sparito da un po' Credevo avesse dato le dimissioni e si fosse ritirato da tutto - CalendaFa : @giorgio_gori @dariodivico Io spero che sia la tua fine politica mai visto più incapacità - MarcoMa37011031 : @giorgio_gori l'unica cosa che voglio condividere con te sono le tue dimissioni! Speranza invece è molto meglio non averne.... -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Gori

Di questi il primo è stato il sindaco di Bergamo. Autore con Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, di "Riscatto: Bergamo e l'Italia. Appunti per un nuovo futuro possibile". In ...piace, e piace ancora. Fontana molto meno. Almeno stando alle ultime classifiche di gradimento redatte da Affaritaliani.it. Secondo il sondaggio effettuato su un campione di mille ...Luigi Brugnaro è il secondo classificato tra i sindaci d’Italia quanto a fiducia ottenuta dai propri cittadini. Lo conferma l’ultimo sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, di ...Il presidente della Regione Veneto guida la graduatoria, il sindaco di Venezia occupa il secondo gradino del podio nel sondaggio realizzato da Lab2101 per Affaritaliani.it ...