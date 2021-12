Farmacisti no vax individuati e sanzionati a Catanzaro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Farmacisti vax

Non si erano mai vaccinati, non avevano subito alcuna sospensione dall'attività e continuavano a svolgere il loro lavoro in assenza del previsto "green pass". Dueno, il titolare di un esercizio commerciale e una sua collega, dipendente, sono stati scoperti e sanzionati dai carabinieri di Catanzaro e dagli specialisti del Nas. La situazione è ...CATANZARO - Non si erano mai vaccinati, non avevano subito alcuna sospensione dall'attività e continuavano a svolgere il loro lavoro in assenza del previsto 'green pass'. Dueno, il titolare di un esercizio commerciale e una sua collega , dipendente, sono stati scoperti e sanzionati dai carabinieri di Catanzaro e dagli specialisti del Nas.I due professionisti sono stati segnalati all'Ordine dei farmacisti per l'avvio del procedimento di sospensione. La farmacia vendeva numerosi medicinali senza prescrizione medica ...