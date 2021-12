Cosa è (davvero) il “nazionalismo” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nazionalismo è problema storico di straordinaria complessità, ha dato forma spesso in modo tragico alla storia del mondo ma viene di frequente trattato con eccessiva approssimazione, strumentalizzato senza comprenderne le reali radici. nazionalismo (Liberilibri), un classico della filosofia politica scritto da Elie Kedourie e appena tradotto per la prima volta in italiano da Alberto Mingardi, getta una luce chiarificatrice sull’intero fenomeno. Kedourie sostiene che il nazionalismo è una dottrina inventata all’inizio del Diciannovesimo secolo. Pone la sua origine storica in quel passaggio dall’Illuminismo al Romanticismo segnato dalla Rivoluzione francese, quando, esautorato un assolutismo già indebolito, alla nazione viene conferita la sovranità; il suo presupposto filosofico, invece, lo pone nella romanticizzazione della politica ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilè problema storico di straordinaria complessità, ha dato forma spesso in modo tragico alla storia del mondo ma viene di frequente trattato con eccessiva approssimazione, strumentalizzato senza comprenderne le reali radici.(Liberilibri), un classico della filosofia politica scritto da Elie Kedourie e appena tradotto per la prima volta in italiano da Alberto Mingardi, getta una luce chiarificatrice sull’intero fenomeno. Kedourie sostiene che ilè una dottrina inventata all’inizio del Diciannovesimo secolo. Pone la sua origine storica in quel passaggio dall’Illuminismo al Romanticismo segnato dalla Rivoluzione francese, quando, esautorato un assolutismo già indebolito, alla nazione viene conferita la sovranità; il suo presupposto filosofico, invece, lo pone nella romanticizzazione della politica ...

Advertising

matteosalvinimi : Fare politica in parrocchia, usando il Presepe e Gesù Bambino pur di attaccarmi, è davvero cosa triste. Buon Santo… - CB_Ignoranza : Adrien Sandjo, giovanissimo calciatore di soli 18 anni in prestito al Cit Turin è deceduto dopo un malore in campo.… - MariaRo75100061 : RT @prijedoremergen: ??Simba lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me.Guarda le stelle.I grandi Re del passato ci guardano da qu… - ex_smiles : RT @_alwaystired__: si e sentito amato davvero, una persona della quale si può fidare. Io non so nemmeno quanto bene quei due si fanno a vi… - SW3ET1EWNDY : @unpodiistratta sei una delle persone migliori che abbia conosciuto qui. sei tanto bella, pura, gentile e tantissi… -