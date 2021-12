Come parlare con un operatore Juventus? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Hai mai pensato di voler parlare con un operatore della Juventus? Se la risposta è sì ti aiutiamo noi a capire Come fare. La Juventus è al lavoro per preparare la delicata sfida di campionato contro il Napoli; il sei gennaio, allo Stadium, inizierà il girone di ritorno e per i bianconeri sarà la prima di una serie di partite che possono cambiare le prospettive stagionali dei ragazzi di Allegri. Con una vittoria, infatti, il club si avvicinerebbe ulteriormente al terzo posto, attualmente proprio dei partenopei e distante cinque punti. Match in cui il tecnico della Juventus potrà contare su Chiellini, Chiesa e Dybala, elementi fondamentali per riprendere la rincorsa, almeno, al quarto posto. Gennaio è anche il mese del mercato con la società decisa ad intervenire sul mercato per colmare ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Hai mai pensato di volercon undella? Se la risposta è sì ti aiutiamo noi a capirefare. Laè al lavoro per preparare la delicata sfida di campionato contro il Napoli; il sei gennaio, allo Stadium, inizierà il girone di ritorno e per i bianconeri sarà la prima di una serie di partite che possono cambiare le prospettive stagionali dei ragazzi di Allegri. Con una vittoria, infatti, il club si avvicinerebbe ulteriormente al terzo posto, attualmente proprio dei partenopei e distante cinque punti. Match in cui il tecnico dellapotrà contare su Chiellini, Chiesa e Dybala, elementi fondamentali per riprendere la rincorsa, almeno, al quarto posto. Gennaio è anche il mese del mercato con la società decisa ad intervenire sul mercato per colmare ...

Advertising

marattin : Da ieri penso che era così tanta la voglia di sentir parlare Draghi di Quirinale, che se avesse risposto alla doman… - StormtrooperTH : @stranaescema Posso dire che ti adoro? Però parlare con un novax è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi ess… - GmTafalia66 : RT @Luca_Arioli: @matteosalvinimi Fai cadere questo Governo di pagliacci invece di parlare...l'altro ieri hanno fatto uscire dal carcere di… - ValeriaSecond : @Capezzone @Controcorrentv @strange_days_82 @Capezzone a Capezzò, ma come fai a parlare con Romano??? Ma neanche a… - PieroBizzarri : RT @giuseppe_brando: @GiuseppeConteIT sintesi: altro scostamento di bilancio e soldi a tutti come se non ci fosse un domani. per non parlar… -