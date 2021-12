Assegno unico, comunicato INPS: le novità per il 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) A partire dal primo giorno del nuovo anno sarà possibile richiedere l’Assegno unico così come comunicato dall’INPS Buone notizie per tantissimi italiani che, a partire dal primo giorno del nuovo anno, potranno presentare la domanda per l’Assegno unico universale. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 31 dicembre 2021) A partire dal primo giorno del nuovo anno sarà possibile richiedere l’così comedall’Buone notizie per tantissimi italiani che, a partire dal primo giorno del nuovo anno, potranno presentare la domanda per l’universale. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. L'articolo proviene da Consumatore.com.

