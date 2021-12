Torino-Belotti | è addio | la conferma arriva dal presidente Cairo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La storia d’amore tra il Galloe ilè destinata ad interrompersi. Il Toronto continua il pressing per l’attaccante granata e la trattativa sembra destinata ad andare in porto. Gli ultimi mesi sono stati difficili per il calciatore, anche a causa di qualche infortunio di troppo. Ladel possibileta direttamente dalUrbanoa ‘La Stampa’. “Ormai credo che finirà così. Lui ci ha dato tanto, noi altrettanto. Ho capito che se un giocatore se ne vuole andare è meglio lasciarlo partire”. L'articolo CalcioWeb.

Commenta per primo In un'intervista rilasciata a La Stampa , il presidente del, Urbano Cairo , ha fatto il punto sulla squadra granata, parlando anche del futuro di Andrea, Gleison Bremer e Tommaso Pobega , oltre che del rapporto con Ivan Juric. 'Un tempo il mio ...: I granata sono alla ricerca di pochi elementi per puntellare la rosa: in primis un terzino ... Poi bisognerà capire il futuro di, che potrebbe andare al Milan in uno scambio con Pobega. ...Nell'intervista a La Stampa, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche di Andrea Belotti, il cui rinnovo e la permanenza in granata sembrano difficili. Questo il pensiero di Cairo ...Il presidente granata ai microfoni de La Stampa: "Presto rinnoveremo il contratto a Bremer. Il titolo del 26/27 ci spetta" ...