Tennis, Novak Djokovic potrebbe prendere parte agli Australian Open 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al sito insidethegames.biz il Tennista serbo Dusan Lajovic avrebbe riferito che Novak Djokovic, numero 1 al mondo, nonostante la rinuncia alla disputa dell’ATP Cup spererebbe ancora di giocare gli Australian Open che sono in programma a Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Dusan Lajovic è diventato il numero 1 della Serbia nella terza edizione dell’ATP Cup 2022 di Tennis, vinta dal Paese balcanico nel 2020 dopo la rinuncia di Novak Djokovic, arrivata ieri nella mattinata italiana: il campione in carica del primo Slam stagionale potrebbe però ancora disputare gli Australian Open 2022. Queste le parole di Lajovic sulla rinuncia di Djokovic all’ATP Cup: “Non ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al sito insidethegames.biz ilta serbo Dusan Lajovic avrebbe riferito che, numero 1 al mondo, nonostante la rinuncia alla disputa dell’ATP Cup spererebbe ancora di giocare gliche sono in programma a Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Dusan Lajovic è diventato il numero 1 della Serbia nella terza edizione dell’ATP Cupdi, vinta dal Paese balcanico nel 2020 dopo la rinuncia di, arrivata ieri nella mattinata italiana: il campione in carica del primo Slam stagionaleperò ancora disputare gli. Queste le parole di Lajovic sulla rinuncia diall’ATP Cup: “Non ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? GRAZIE NOVAK DJOKOVIC PER LA TUA COERENZA ?? Da N 1 anche nella vita non si piega a chi vuole costringerlo a vacc… - Eurosport_IT : 'Siamo stati fino all’ultimo minuto ad aspettare la decisione di Novak' ?????? #EurosportTENNIS | #Djokovic | #ATPCup… - CSopwith : RT @GuidoDeMartini: ?? GRAZIE NOVAK DJOKOVIC PER LA TUA COERENZA ?? Da N 1 anche nella vita non si piega a chi vuole costringerlo a vaccinar… - Giovidip : RT @GuidoDeMartini: ?? GRAZIE NOVAK DJOKOVIC PER LA TUA COERENZA ?? Da N 1 anche nella vita non si piega a chi vuole costringerlo a vaccinar… - Saba09068151 : RT @GuidoDeMartini: ?? GRAZIE NOVAK DJOKOVIC PER LA TUA COERENZA ?? Da N 1 anche nella vita non si piega a chi vuole costringerlo a vaccinar… -