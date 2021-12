Supercoppa | gara resta in programma il 12 gennaio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è cambiata la data delladi. “A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che ladiFrecciarossainal 122022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega”. Così la Lega calcio di Serie A in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... "A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore, la Lega Serie A - si legge infatti in una nota ufficiale diramata su Twitter - conferma che ladiFrecciarossa resta in programma al 12 ...Ecco le parole del comunicato: 'UFFICIALE - A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che ladiFrecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo ...Nelle ultime ore era stato ipotizzato che la Supercoppa Italiana dovesse subire un rinvio. Le limitazioni relative alla capienza degli impianti sportivi, infatti, strideva con l'obiettivo ...Milano, 30 dicembre 2021 – Il ritorno al 50% di capienza negli stadi e la nuova ondata di Covid-19 che si è abbattuta sull’Italia potrebbero avere ripercussioni anche sulla Supercoppa Italiana di calc ...