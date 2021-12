Misure anti-Covid, De Luca boccia Draghi: “Tempo perso e confusione, serve lockdown per i no-vax” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo De Luca boccia le Misure decise dal governo Draghi per combattere la diffusione del Covid. Di seguito la nota stampa del Presidente della Regione Campania: “Al di là delle Misure relative a tamponi e tempi di quarantena che prendono atto della realtà di fatto, le Misure del Governo per l’emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze Misure e del Tempo perso, e conTemporaneamente, di una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile. 1) Dopo un analogo atteggiamento a fine novembre, anche oggi si decide di rendere esecutivi i provvedimenti fra 15 giorni. E’ ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)di lettura: 2 minutiVincenzo Deledecise dal governoper combattere la diffusione del. Di seguito la nota stampa del Presidente della Regione Campania: “Al di là dellerelative a tamponi e tempi di quarantena che prendono atto della realtà di fatto, ledel Governo per l’emergenzaappaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezzee del, e conraneamente, di unaindescrivibile, ingestibile e incontrollabile. 1) Dopo un analogo atteggiamento a fine novembre, anche oggi si decide di rendere esecutivi i provvedimenti fra 15 giorni. E’ ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - anteprima24 : ** Misure anti-#Covid, De Luca boccia #Draghi: 'Tempo perso e confusione, serve #Lockdown per i no-vax' **… - gjscco : RT @LaNotiziaTweet: Attività chiuse senza ristori, prezzi delle mascherine calmierati e quarantena ridotta per i vaccinati salvo intese. Le… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 me… - alfredo_ferdi : RT @LaNotiziaTweet: Attività chiuse senza ristori, prezzi delle mascherine calmierati e quarantena ridotta per i vaccinati salvo intese. Le… -