Mercedes torna Freccia d’Argento? Le indiscrezioni sulla livrea 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Un 2021 terminato con il campionato costruttori in tasca, ma senza aver posizionato Lewis Hamilton, ancora, in cima alla classifica piloti con Max Verstappen che ha scippato il titolo all’ex campione del mondo nell’ultima gara di Abu Dhabi. Dopo i veleni e le numerose polemiche messe in piazza soprattutto da Toto Wolff, la scuderia campione del mondo si prepara alla nuova stagione di Formula Uno con l’obiettivo di realizzare la doppietta nei rispettivi tornei del nuovo anno. C’è una piccola, ma importante, novità che potrebbe far felici tutti i tifosi: lapotrebbere nella versionenel? Nel 2020 si era scelto il cambiamento. Dal colore classico argenteo della ...