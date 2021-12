I Migliori Fumetti del 2021: cosa dovreste leggere dell’anno che sta per passare (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si sta avvicinando la fine dell’anno, come sempre si avvicina anche il momento di tirare le somme di questo 2021 è stilare una lista con le letture consigliate. Quest’anno per certi versi è stato molto difficile un pò per tutti, ma almeno sotto il Punto di vista della lettura è stato sicuramente molto positivo. Tra comics, graphic novel, manga e fumetto Italiano direi che non mancano certo le letture di qualità, anzi è stato un’anno tra i Migliori che mi ricordi! Infatti ammetto che è stato parecchio difficile ridurre la lista a soli 5 titoli. Escluderne alcuni come ad esempio Adventure Man, mi ha destabilizzato parecchio. Però andava fatta un scrematura, anche perché altrimenti avrei scritto un articolo cosi lungo che avreste finito di leggerlo nel 2023! Detto questo, prima di iniziare a dirvi quale sono queste letture consigliate, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si sta avvicinando la fine, come sempre si avvicina anche il momento di tirare le somme di questoè stilare una lista con le letture consigliate. Quest’anno per certi versi è stato molto difficile un pò per tutti, ma almeno sotto il Punto di vista della lettura è stato sicuramente molto positivo. Tra comics, graphic novel, manga e fumetto Italiano direi che non mancano certo le letture di qualità, anzi è stato un’anno tra iche mi ricordi! Infatti ammetto che è stato parecchio difficile ridurre la lista a soli 5 titoli. Escluderne alcuni come ad esempio Adventure Man, mi ha destabilizzato parecchio. Però andava fatta un scrematura, anche perché altrimenti avrei scritto un articolo cosi lungo che avreste finito di leggerlo nel 2023! Detto questo, prima di iniziare a dirvi quale sono queste letture consigliate, ...

Ultime Notizie dalla rete : Migliori Fumetti Top 10 fumetti italiani 2021 Ovvero la lista dei migliori fumetti italiani usciti quest'anno secondo il sottoscritto (e quindi basata sulle mie letture), coadiuvato dal commento e dalle liste dei miei due eccellenti compagni di ...

Classifiche Disney di fine anno - 2021 ... tempo di classifiche! È forse il contenuto più ovvio per un blog/sito di fumetti in questo periodo ... due Top 5 (come sempre, strettamente personali e opinabili), una con i cinque migliori albi ...

Spider-Man: Maguire, Garfield o Holland? I fan hanno scelto In un sondaggio organizzato da IGN, i fan hanno scelto il loro Spider-Man preferito e a trionfare, alla fine, è stato quello di Tobey Maguire.

