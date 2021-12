Harry ha deluso Carlo e ha perso tutto (poteva scavalcare William!) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Perché il Principe Harry ha deluso Carlo? La lista dei motivi sarebbe davvero molto lunga e si è arricchita negli ultimi mesi. Innanzitutto, come si sa, al principio del 2020, Harry e Meghan hanno dato luogo alla famosa Megxit, trasferendosi lontano dall’Inghilterra e lasciando i loro compiti nella Famiglia Reale. Come se questo non bastasse, da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Perché il Principeha? La lista dei motivi sarebbe davvero molto lunga e si è arricchita negli ultimi mesi. Innanzi, come si sa, al principio del 2020,e Meghan hanno dato luogo alla famosa Megxit, trasferendosi lontano dall’Inghilterra e lasciando i loro compiti nella Famiglia Reale. Come se questo non bastasse, da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

GE21L : @94FratLouis @Harry_Styles già... mi ha veramente deluso sta volta?? - falostesso : RT @SimoneBonzanini: Un po' deluso dal fatto che, nella versione spagnola di Harry Potter, Lord Voldemort non sia stato tradotto 'El Señor… - margustont : RT @SimoneBonzanini: Un po' deluso dal fatto che, nella versione spagnola di Harry Potter, Lord Voldemort non sia stato tradotto 'El Señor… - bad_montax : RT @SimoneBonzanini: Un po' deluso dal fatto che, nella versione spagnola di Harry Potter, Lord Voldemort non sia stato tradotto 'El Señor… - SimoneBonzanini : Un po' deluso dal fatto che, nella versione spagnola di Harry Potter, Lord Voldemort non sia stato tradotto 'El Señor Voldemuerto'. -