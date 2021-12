Grande Fratello Vip in lutto: l’annuncio è appena arrivato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una terribile notizia è appena arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip. In confessionale le è stata infatti comunicata la notizia della morte di suo zio, una rivelazione che ha gelato la showgirl. Tornata poi tra i compagni, ha raccontato l’accaduto senza riuscire a trattenere le lacrime. In giardino è stata attorniata dai compagni che hanno cercato di consolarla con abbracci e parole di cordoglio. Stessa cosa sta accadendo sul web, dove in tantissimi hanno espresso il loro dispiacere per la perdita della Trevisan. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’Estate… e adesso mio zio.”, ha raccontato tra le lacrime Miriana, accolta dall’abbraccio congiunto dei suoi compagni d’avventura. “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”, ha poi aggiunto. Stando a quanto da lei ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una terribile notizia èarrivata nella Casa delVip. In confessionale le è stata infatti comunicata la notizia della morte di suo zio, una rivelazione che ha gelato la showgirl. Tornata poi tra i compagni, ha raccontato l’accaduto senza riuscire a trattenere le lacrime. In giardino è stata attorniata dai compagni che hanno cercato di consolarla con abbracci e parole di cordoglio. Stessa cosa sta accadendo sul web, dove in tantissimi hanno espresso il loro dispiacere per la perdita della Trevisan. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’Estate… e adesso mio zio.”, ha raccontato tra le lacrime Miriana, accolta dall’abbraccio congiunto dei suoi compagni d’avventura. “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”, ha poi aggiunto. Stando a quanto da lei ...

