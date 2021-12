Eduardo De Filippo, la causa di morte del grande drammaturgo e attore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ecco quale fu la causa della morte di Eduardo De Filippo, grande drammaturgo considerato ancora oggi come uno degli autori teatrali italiani più apprezzati e rappresentati all'estero. Eduardo De Filippo, leggendario drammaturgo, attore, regista, sceneggiatore e poeta italiano considerato come uno dei più importanti autori teatrali italiani del Novecento, scomparve il 31 ottobre 1984 all'età di 84 anni: la causa di morte fu un blocco renale. Nel corso degli ultimi anni della sua vita De Filippo sopportò gravi lutti familiari: prima la morte della figlia Luisella, avvenuta il 5 gennaio 1960, poi quella della moglie, il 9 giugno 1961 ed infine quella di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ecco quale fu ladelladiDeconsiderato ancora oggi come uno degli autori teatrali italiani più apprezzati e rappresentati all'estero.De, leggendario, regista, sceneggiatore e poeta italiano considerato come uno dei più importanti autori teatrali italiani del Novecento, scomparve il 31 ottobre 1984 all'età di 84 anni: ladifu un blocco renale. Nel corso degli ultimi anni della sua vita Desopportò gravi lutti familiari: prima ladella figlia Luisella, avvenuta il 5 gennaio 1960, poi quella della moglie, il 9 giugno 1961 ed infine quella di ...

Advertising

RaiCultura : Lello Bersani nel 1977, per le telecamere del Tg1 intervista Eduardo De Filippo sul senso per lui del Natale.… - RaiCultura : 'Natale in casa Cupiello': la grande lezione di Eduardo De Filippo debuttava in teatro 90 anni fa, il #25dicembre 1… - COLIZZIALMERICO : 'I fratelli De Filippo', la storia di Eduardo, Peppino e Titina raccontata con un #film in prima visione su #Rai1 - kermit290179 : RT @Paolosantagata5: Ha da passà 'a nuttata Eduardo De Filippo Non proprio un proverbio ma una frase che calza a pennello col periodo (Co… - CIAfra73 : CinemaTivu · #IFratelliDeFilippo (Ita 2021). La storia di Peppino, Titina ed Eduardo, diretta da Sergio Rubini, in.… -