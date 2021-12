Covid, no di Brunetta allo smart working d’emergenza per gli statali: “È escluso, ora Super Pass per tutti i lavoratori” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Covid, no di Brunetta allo smart working di emergenza per i lavoratori pubblici Renato Brunetta conferma il suo no allo smart working di emergenza per i lavoratori pubblici: il ministro della Pubblica Amministrazione, infatti, ha ribadito che il ritorno di massa al lavoro agile non ci sarà nemmeno in caso di ulteriore aumento dei contagi. Intervistato da Il Messaggero, Brunetta ha dichiarato: “Il 15 ottobre abbiamo detto addio alla sperimentazione di massa dello smart working emergenziale, senza regole e senza diritti. Ma non abbiamo detto addio allo smart working. Al contrario, abbiamo intensificato ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021), no didi emergenza per ipubblici Renatoconferma il suo nodi emergenza per ipubblici: il ministro della Pubblica Amministrazione, infatti, ha ribadito che il ritorno di massa al lavoro agile non ci sarà nemmeno in caso di ulteriore aumento dei contagi. Intervistato da Il Messaggero,ha dichiarato: “Il 15 ottobre abbiamo detto addio alla sperimentazione di massa delloemergenziale, senza regole e senza diritti. Ma non abbiamo detto addio. Al contrario, abbiamo intensificato ...

