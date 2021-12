Covid | De Luca bacchetta il governo | «Confusione ingestibile e incontrollabile Lockdown lungo per No Vax»

Advertising

rep_napoli : Covid, De Luca contro le misure del governo: “Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile” [di Ant… - tvoggi : COVID, DE LUCA CRITICA IL GOVERNO. NUOVE MISURE AL DI SOTTO DEL NECESSARIO “Una confusione indescrivibile, ingestib… - zazoomblog : Covid 19 in Campania record di contagi: De Luca chiede nuove ordinanze ai sindaci - #Covid #Campania #record… - neifatti : Covid, De Luca: “Nuove misure del Governo al di sotto del necessario” - user_tv : Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo UnoGaribaldi sulle condizioni di lavoro del personale sanitario che, sottopagato e costretto a turni massacranti, è sottoposto a un forte ...Tempo di Lettura: 2 minuti CAMPANIA. Al di là delle misure relative a tamponi e tempi di quarantena che prendono atto della realtà di fatto, le misure del Governo per l'emergenzaappaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze misure e del tempo perso, e contemporaneamente, di una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile. 1) Dopo un ...De Luca contro le nuove misure del nuovo decreto emanato dal Governo per arginare i contagi Covid in Italia. Che cosa ha detto il governatore ...Il Presidente De Luca ha commentato le misure del Governo proponendo l'obbligo del vaccino e il lockdown per i no vax.