Covid 19 – 4 giocatori positivi nel gruppo squadra del Camerun

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La Coppa d’Africa è ormai alle porte. La competizione avrà inizio il 9 gennaio e durerà poco meno di un mese. AnguissaIl suo svolgimento è stato spesso in dubbio data la crescita dei contagi nelle ultime settimane. La federazioneese, attraverso un comunicato, ha annunciato latà al-19 di quattro. Nello specifico si tratta di Pierre Kunde Malong, Jean Efala Konguep, Michaël Ngadeu Ngadjui e Christian Bassogog. Icontinueranno la loro quarantena lontana dal. Questa notizia, data la presenza di Frank Anguissa nelense, desta preoccupazione in casa Napoli.

... la società bianconera ha diramato una nota ufficiale con la positività di alcuni calciatori La Juventus comunica la positività di altri quattrodell'Under 23. Si tratta di Soulè, Miretti, ...Nuove positività in casa Juventus, questa volta però, Under 23. 4sono infatti trovati positivi al. Ecco il comunicato del club: 'Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è ...A dieci giorni dall’inizio della Coppa d’Africa, (9 gennaio-6 febbraio), la Federazione camerunese ha annunciato che quattro giocatori sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati posti in isolame ...Il centrocampista azzurro è risultato positivo al tampone molecolare effettuato nelle scorse ore: ennesimo caso Covid al Napoli.