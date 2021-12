Cin Cin! Ma non ditelo in Giappone

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Che sia in un elegante flûte che favorisce lo scorrimento delle bollicine, in un?ampia coppa da champagne o nel classico calice a tulipano, brindare è il gesto più comune, ben augurante e liberatorio che ci sia, un vero e proprio rito scaramantico in grado di portare gioia e prosperità (si spera) in vista del nuovo anno, in qualunque parte del globo. Sebbene il bon ton sconsigli ogni forma di eccesso – leggasi niente bicchieri che si toccano e niente cin cin – nulla fa più festa di un rumoroso brindisi in compagnia. Differentemente da ciò che si crede, cin cin non fa riferimento al suono onomatopeico del vetro o del cristallo che battono fra loro, ma è la storpiatura della parola cinese di cortesia ch?ing ch?ing, (letteralmente “prego prego”), un saluto scherzoso utilizzato dai marinai delle coste di Canton e adottato poi sulle navi inglesi nel XVIII secolo. L?espressione ebbe poi il ...