Cessione Inter, passaggio al fondo PIF complicato: possibile inserimento di americani (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si complicano le possibilità del fondo PIF di rilevare una parte delle quote dell’Inter: infatti la normativa UEFA non consente di avere delle multiproprietà che partecipano alla medesima competizione europea (il fondo saudita possiede già il Newcastle in Premier, che da qui a qualche stagione potrebbe tornare in Europa League o in Champions). Uno degli escamotage potrebbe essere quello di utilizzare due soggetti societari differenti per comprare l’Inter, in modo che la proprietà giuridica non risulti la medesima, ma anche così l’acquisto resta complesso: quello che ormai appare certo invece, è che la vendita del club da parte di Suning, non avverrà in Italia. Interessati all’affare infatti si sarebbero recentemente affacciati dei compratori americani. Nomi certi ancora non ce ne sono, ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si complicano le possibilità delPIF di rilevare una parte delle quote dell’: infatti la normativa UEFA non consente di avere delle multiproprietà che partecipano alla medesima competizione europea (ilsaudita possiede già il Newcastle in Premier, che da qui a qualche stagione potrebbe tornare in Europa League o in Champions). Uno degli escamotage potrebbe essere quello di utilizzare due soggetti societari differenti per comprare l’, in modo che la proprietà giuridica non risulti la medesima, ma anche così l’acquisto resta complesso: quello che ormai appare certo invece, è che la vendita del club da parte di Suning, non avverrà in Italia.essati all’affare infatti si sarebbero recentemente affacciati dei compratori. Nomi certi ancora non ce ne sono, ...

Advertising

FcInterNewsit : Cessione #Inter, #Pif ha una via d'uscita ?????? - interliveit : Dopo la smentita sul rilevamento da parte del fondo arabo 'Pif', il patron dell'#Inter Steven #Zhang è a Los Angele… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: INTER - Steven Zhang: nessuna cessione del club, impegno a lungo termine - SteMariotto : RT @marifcinter: #Sole24Ore - #Inter, annuncio cessione probabile nel 2022. #Pif discorso non tramontato: si studia come diversificare la p… - intermilanmedan : RT @AmalaTV_: Sole24Ore - Inter, annuncio cessione probabile nel 2022. Pif discorso non tramontato: si studia come diversificare la proprie… -