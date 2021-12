Arrestati 40 latitanti | maxi sequestri di armi e droga | tutte le operazioni dei Carabinieri

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel 2021 le persone arrestate sono state 3280, quelle denunciate 14.210. Durante le pattuglie per il controllo del territorio o nel corso di servizi ad “Alto Impatto”, il cui nome è evocativo del numero di militari impiegati e della capillarità delle verifiche effettuate anche con i reparti speciali dell’arma, sono state identificate 535.351 persone e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Dall'inizio dell'anno sono stati40o catturandi . Importanti i 2 arresti avvenuti a marzo scorso e qualche giorno fa deiVincenzo Ciriello e Gaetano Guarino. Il primo è ...Molti deisono accusati di crimini importanti: dalla criminalità organizzata alla pedofilia, dalla mafia al terrorismo. Sono 71 le indagini in corso sulle sottrazioni di minori, ...La fine dell’anno è anche il momento dei bilanci. L’attività dei carabinieri del comando provinciale di Napoli è stata ed è dedicata, in ogni centro ...NAPOLI - La fine dell’anno è anche il momento dei bilanci. L’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli è stata ed è dedicata, in ogni centro della provincia, alla prevenzione e alla r ...