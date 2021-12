Alberico Simioli direttore dell’Area marina protetta Punta Campanella

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Consiglio di amministrazioneha scelto il nuovodel Parco. Si tratta di, dottore in Scienze Nautiche, specializzato in Oceanografia, con numerose esperienze nel settore e in passato primodell’Amp, dal 1999 al 2002. Il Cda del Parco, composto dai rappresentanti? dei 6 comuni del Consorzio di Gestione (Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Positano, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense) ha individuato la nuova figura dirigenziale all’interno di una terna di nomi che era già stata vagliata e considerata idonea da un’apposita Commissione esaminatrice.è stato scelto con una larga maggioranza. Presenti 5 comuni su 6. “Sono molto ...

