Virus, record di casi in Usa, Danimarca e Francia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti, la Danimarca e la Francia hanno annunciato questo mercoledì 29 dicembre di aver superato i rispettivi record di contaminazioni giornaliere. I tre paesi stanno affrontando un massiccio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti, lae lahanno annunciato questo mercoledì 29 dicembre di aver superato i rispettividi contaminazioni giornaliere. I tre paesi stanno affrontando un massiccio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Il virus corre, 50.599 positivi, nuovo record. Le vittime sono 141 nelle ultime 24 ore #ANSA - 6aprileit : CORONAVIRUS ABRUZZO, NUOVO RECORD: 921 POSITIVI, +311 IN PROVINCIA DELL’AQUILA - ottopagine : Covid scatenato, è record: 703 positivi, il virus dilaga ad Avellino: 117 casi #Avellino - Eveleenrey : RT @Filomen30847137: #CABINADIREGIA inutile! #megagreenpass inutile! #vaccino inutile! #DittaturaNazisanitaria inutile! Record contagi e… - DarkLadyMouse : @alevarone Long covid ai vaccinati? Non penso. Guarda, in Umbria non c'erano mai stati 14.000 positivi, è record. M… -