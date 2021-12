Un incidente mortale divide Alessandro da suo figlio | continuano le tragedie nella famiglia Palleschi

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ennesimostradalesulle nostre strade,Della Valle era il marito della nipote di Gilberta, uccisa sette anni fa dal mostro di Fibrenoe sua moglie / FacebookUn uomo per bene, un ragazzo genuino e sempre pronto a sostenere sua moglie sopratutto durante il tremendo periodo dell’uccisione della zia Gilberta, questo è ciò che si dice diDella Valle, originario di Pescosolido un piccolo comune in provincia di Frosinone e padre di un bimbo di 3 anni; molto amato dai suoi amici e molto conosciuto nel suo paese, la sua perdita è stato un dolore enorme non solo per la suaha perso la vita in unstradale sulla superstrada Frosinone-Sora all’altezza del ...