Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi: come stanno davvero le cose (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sta abituando a grandi colpi di scena: tra nuovi ingressi e abbandoni, amori che nascono e coppie che scoppiano, la Casa più spiata d’Italia sta subendo al suo interno tantissimi cambiamenti. Ma anche fuori, e in particolare nello studio del reality show, le cose cambiano piuttosto velocemente. Laura Freddi approda al GF Vip Durante la diretta di qualche giorno fa, Sonia Bruganelli ha abbandonato lo studio in seguito a uno screzio con Alfonso Signorini: il conduttore le aveva infatti dato la parola per poi togliergliela pochi secondi dopo, forse con l’intento di placare le polemiche che si stavano facendo troppo accese sulla vicenda di Alex Belli e Soleil Sorge. Una mossa che non è piaciuta affatto all’opinionista, che lasciato bruscamente lo studio, senza ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sta abituando a grandi colpi di scena: tra nuovi ingressi e abbandoni, amori che nascono e coppie che scoppiano, la Casa più spiata d’Italia sta subendo al suo interno tantissimi cambiamenti. Ma anche fuori, e in particolare nello studio del reality show, lecambiano piuttosto velocemente.approda al GF Vip Durante la diretta di qualche giorno fa,ha abbandonato lo studio in seguito a uno screzio con Alfonso Signorini: il conduttore le aveva infatti dato la parola per poi togliergliela pochi secondi dopo, forse con l’intento di placare le polemiche che si stavano facendo troppo accese sulla vicenda di Alex Belli e Soleil Sorge. Una mossa che non è piaciuta affatto all’opinionista, che lasciato bruscamente lo studio, senza ...

Advertising

davidemaggio : Laura Freddi sostituirà @SBruganelli al #GFVip. È tutto meraviglioso! @alfosignorini sei perfido ????… - fattoquotidiano : Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip - Novella_2000 : Dal look da 3mila euro di Sonia Bruganelli a Soleil e Sophie: i brand degli outfit dell'ultima puntata del #GFVip - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip https… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip https… -