Sergio Cammariere | dopo 18 anni ‘Tutto quello che è un uomo’ è Disco d’Oro

CROTONE – Una bella sorpresa sotto l'albero per Sergio Cammariere: a Natale la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), dopo 18 anni dall'uscita della canzone 'Tutto quello che un uomo', ha certificato il brano Disco d'Oro, con oltre 35mila download e streaming. "Oggi – ha commentato Cammariere all'Adnkronos – ho ricevuto questa bella sorpresa. È un regalo di Natale speciale per chi come me lavora e vive di musica. Il brano così entra di diritto tra i brani sempreverdi, i cosiddetti evergreen, le canzoni italiane più amate nel mondo. È un bel riconoscimento al lavoro dei miei Discografici, Biagio Pagano e Fabrizio Giannini in primis, a Roberto Kunstler che ha scritto il testo ...

