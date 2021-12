Salto con gli sci, Tournèe Quattro Trampolini 2021 Oberstdorf: Kobayashi trionfa nella prima gara, 48esimo Bresadola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il giapponese Ryoyu Kobayashi ha conquistato la prima gara della Tournèe dei Quattro Trampolini 2021 ad Oberstdorf (Germania). Per l’asiatico si tratta della 23esima vittoria in Coppa del Mondo. Per farlo è riuscito ad infrangere il muro dei trecento punti (302.0) e si è messo alle spalle i due norvegesi Halvor Granerud (299.2) e Robert Johansson (298.6). Giovanni Bresadola, unico azzurro in gara, non è riuscito a qualificarsi per il secondo Salto. Il nostro portacolori ha chiuso solamente in 48esima posizione, eliminato nel confronto diretto dal giapponese Nakamura (poi giunto 23esimo). La prossima tappa della tournée è in programma per venerdì 31 dicembre, con le qualificazioni dal trampolino HS137 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il giapponese Ryoyuha conquistato ladelladeiad(Germania). Per l’asiatico si tratta della 23esima vittoria in Coppa del Mondo. Per farlo è riuscito ad infrangere il muro dei trecento punti (302.0) e si è messo alle spalle i due norvegesi Halvor Granerud (299.2) e Robert Johansson (298.6). Giovanni, unico azzurro in, non è riuscito a qualificarsi per il secondo. Il nostro portacolori ha chiuso solamente in 48esima posizione, eliminato nel confronto diretto dal giapponese Nakamura (poi giunto 23esimo). La prossima tappa della tournée è in programma per venerdì 31 dicembre, con le qualificazioni dal trampolino HS137 ...

