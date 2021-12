Putin riscrive la memoria in chiave sovietica Per Zubov | l’Ucraina deve tremare

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rivisitare la storia per cambiare il presente. Il più scontato dei cliché autoritari torna utile per capire le ultime mosse di Vladimir. La chiusura dil, l’associazione fondata trent’anni fa dal premio Nobel per la pace Andrej Sakharov per tenere vivo il ricordo dei crimini del comunismo sovietico, non è l’ultima puntata della “repressione interna” del governo russo. È piuttosto l’episodio pilota di una nuova serie di cuiè regista e produttore. Dietro la clava della “legge sugli agenti stranieri” c’è la volontà del Cremlino di riabilitare una parte della storiaper dare senso e corpo a una nuova fase. Andrey, storico russo e prima linea del Partito della libertà, è convinto che il colpo control racconti qualcosa dei prossimi passi del ...